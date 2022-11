Richarlison fez os dois gols do Brasil na vitória sobre a Sérvia - AFP

Richarlison fez os dois gols do Brasil na vitória sobre a SérviaAFP

Publicado 24/11/2022 19:12

Catar - Autor dos dois gols na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, Richarlison foi o grande herói do Brasil na estreia na Copa do Mundo do Catar. Após a partida, o camisa 9, que não conseguiu nenhuma finalização no primeiro tempo, revelou que disse aos companheiros no intervalo que precisaria de apenas uma bola para marcar.

"Não sei se vocês acompanharam, mas fiz um gol parecido na Itália. Faz no treino, faz no jogo. Virei um voleio ali, não sei, e acertei belo chute. Espero continuar focado, fiz dois gols e quero mais. Falei no intervalo que precisava de uma bola e a bola veio. Falei na semana que era difícil furar bloqueio, estou acostumado a jogar assim na Inglaterra. Eu sabia que teria oportunidade e poderia guardar. Tive duas, estive focado e finalizei bem", declarou Richarlison à Globo.



O Pombo se emocionou ao recordar os momentos de tensão com a lesão na panturrilha, que sofreu quatro semanas antes da Copa do Mundo.

"É um sonho de criança realizado, fizemos uma boa partida, principalmente no segundo tempo, quando adversário cansou e tiramos vantagem. Estou feliz, confiante, eu estava chorando há quatro semanas e na dúvida de vir. O dia do exame foi um dos mais demorados da minha vida. Era uma folga, fiz exame, fiquei na maca e os doutores passavam e não vinha o resultado. Valeu todo o esforço pela recuperação, tratando três períodos por dia. Toda minha vontade de vir para a Copa. Agora é continuar, fizemos o principal que era ganhar o jogo, na largada. Agora é pensar no segundo jogo e descansar bem. Fizemos o primeiro e tem mais seis", finalizou.

Com a vitória, o Brasil assumiu a liderança do Grupo G e pode se classificar às oitavas de final já na próxima rodada. Para isso, precisa vencer a Suíça, na próxima segunda-feira, às 13h.