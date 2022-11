Richarlison brilhou na estreia do Brasil na Copa do Mundo - NELSON ALMEIDA / AFP

Richarlison brilhou na estreia do Brasil na Copa do MundoNELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 24/11/2022 17:55

Catar - O Brasil começou com vitória sua busca pelo hexa. Na tarde desta quinta-feira, a Seleção estreou na Copa do Mundo do Catar superando a Sérvia por 2 a 0, no Estádio Lusail. Richarlison foi o grande protagonista da partida e marcou os dois gols do time brasileiro.

Com a vitória, o Brasil assume a liderança do Grupo G. A equipe de Tite volta a campo na próxima segunda-feira, às 13h, contra a Suíça. Sérvia e Camarões fazem o outro jogo da rodada.

INÍCIO TENSO

A seleção brasileira começou a partida mostrando nervosismo por conta da estreia e encontrou uma Sérvia que veio com proposta de marcação forte e abusando das faltas em alguns momentos. Mesmo com mais posse de bola e sem correr riscos na parte defensiva, o Brasil demorou a conseguir furar o bloqueio para chegar na área dos europeus. A primeira chance perigosa veio aos 26 minutos, quando Thiago Silva deu um lindo passe em profundidade para Vinícius Júnior. O camisa partiu em velocidade, mas viu o goleiro Vanja chegar antes para cortar.



Aos poucos, o time brasileiro foi se soltando e conseguindo chegar mais perto do gol da Sérvia. A melhor oportunidade veio aos 34 minutos, quando Raphinha recebeu perto da entrada da área com o caminho livre para arriscar, mas bateu fraco de perna esquerda e facilitou a vida do goleiro sérvio. No fim, Vini Jr. ainda chegou com perigo ao ser lançado na ponta esquerda, mas Milenkovic fez o bloqueio antes que ele conseguisse finalizar.

PRESSÃO BRASILEIRA DÁ RESULTADO

Na volta para o segundo tempo, o Brasil passou a pressionar ainda mais a Sérvia e criou três grandes chances nos primeiros minutos. Raphinha e Neymar receberam livres na área, mas não conseguiram finalizar bem. Já Alex Sandro preferiu arriscar de fora da área e viu a bola explodir na trave direita do goleiro Vanja.

Cada vez mais presente no campo de ataque, o Brasil foi premiado com o gol aos 18 minutos. Vinícius Júnior invadiu a área pelo lado esquerdo e bateu para o gol. O goleiro sérvio fez boa defesa, mas Richarlison aproveitou o rebote para marcar o primeiro gol do Brasil na Copa e abrir o placar.

Com o Brasil na frente, a Sérvia se viu obrigada a sair mais para o jogo e cedeu mais espaços ao time brasileiro. Com ainda mais liberdade, Vini Jr. avançou pelo lado esquerdo e cruzou para Richarlison. O camisa 9 dominou e deu um lindo voleio para fazer o segundo dele e aumentar o marcador. Com a vantagem maior, o Brasil apenas administrou a partida para garantir sua primeira vitória no Catar.

PREOCUPAÇÃO

A notícia ruim da partida fica por conta de Neymar. O camisa 10 precisou ser substituído no segundo tempo e foi para o banco de reservas colocar gelo na coxa. Ele foi flagrado chorando em algumas imagens.

BRASIL 2 X 0 SÉRVIA

Local: Estádio Lusail (CAT)

Árbitro: Alireza Faghani (IRN)

BRASIL: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Paquetá (Fred) e Neymar (Antony); Raphinha (Gabriel Martinelli), Vinícius Júnior (Rodrygo) e Richarlison (Gabriel Jesus). Técnico: Tite.

SÉRVIA: Vanja Milinkovic-Savic, Milenkovic, Veljkovic e Pavlovic; Gudelj (Ilic), Lukic (Lazovic), Sergej Milinkovic-Savic, Zivkovic (Radonjic) e Mladenovic (Vlahovic); Tadic e Aleksandar Mitrovic (Maksimovic). Técnico: Dragan Stojkovic.

Gols: Richarlison (18'/2ºT e 28'/2ºT)

Cartões amarelos: SER: Pavlovic, Lukic e Gudelj