Tornozelo de Neymar inchadoFOTO: Giuseppe CACACE / AFP

O técnico Tite falou sobre a situação de Neymar e tranquilizou os torcedores. Logo no início da coletiva, o treinador da Seleção Brasileira garantiu que o atacante, que precisou ser substituído por causa de dores no tornozelo, seguirá na Copa do Mundo do Catar.

"Pode ter certeza que o Neymar vai jogar a Copa. Tenho certeza absoluta disso. Ele vai jogar a Copa", afirmou Tite.

ENTENDA O QUE ACONTECEU

Já no segundo tempo do jogo do Brasil contra a Sérvia, Neymar precisou ser substituído após sentir dores no tornozelo direito. Poucos minutos depois, as câmeras da TV Globo flagraram o atacante no banco de reservas, com gelo no local da contusão, e escondendo o rosto com a camisa. Na saída para o vestiário, já sem a bolsa de gelo, o camisa 10 mostrou dificuldade para caminhar.

Pouco antes de Tite, o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, falou sobre a situação do jogador e manteve os pés no chão. Em entrevista à Rádio Itatiaia, ele afirmou que é muito cedo para dizer se Neymar está fora da Copa e destacou que é necessário ter calma para "definir como será a evolução".



"Ele acabou de ter uma entorse no tornozelo direito, que já inchou um pouco. É importante ver como ele vai responder. Já iniciamos o tratamento e precisamos ter calma e paciência. É muito cedo para dizer (se a Copa do Mundo de Neymar está em risco), é preciso ter calma para definir como será a evolução", disse Lasmar.

De acordo com o médico, Neymar será reavaliado nas próximas horas para saber a gravidade da lesão.