Vinicius Júnior foi titular na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar - FOTO: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Publicado 24/11/2022 20:00

O Brasil estreou com o pé direito na Copa do Mundo de 2022 ao vencer a boa equipe da Sérvia por 2 a 0. Mesmo passando em branco, o atacante Vinicius Júnior se destacou com uma grande atuação pela ponta-esquerda e atraiu elogios.

Após a partida, Vinicius Júnior falou sobre a partida, que marcou sua estreia oficial na competição com apenas 22 de idade. O atacante do Real Madrid falou sobre o jogo, afirmando que começou com o pé direito.

"Muito feliz com a minha estreia com vitória, foi com o pé direito. Esperei 22 anos para chegar aqui, muito sonho, muito trabalho. Fico feliz de poder ajudar a equipe. Agora são seis finais (até a decisão)", disse Vini.

Com o resultado, o Brasil superou a Suíça nos critérios de desempate e lidera o Grupo G com três pontos conquistados. A Sérvia é a lanterna.

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima segunda-feira (28), às 13h (de Brasília), para enfrentar a Suíça no Estádio 974.