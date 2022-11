Neymar foi substituído no jogo do Brasil contra a Sérvia - FOTO: Giuseppe CACACE / AFP

Publicado 24/11/2022 17:58 | Atualizado 24/11/2022 18:25

Uma cena preocupante marcou a vitória do Brasil sobre a Sérvia por 2 a 0, nesta quinta-feira, pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo. Após sentir dores no tornozelo direito, Neymar precisou ser substituído. Poucos minutos depois, as câmeras da TV Globo flagraram o atacante no banco de reservas, com gelo no local da contusão, e escondendo o rosto com a camisa. Na saída para o vestiário, já sem a bolsa de gelo, o camisa 10 mostrou dificuldade para caminhar.

Veja as imagens:

Com o resultado, o Brasil superou a Suíça nos critérios de desempate e lidera o Grupo G com três pontos conquistados. A Sérvia é a lanterna.

O Brasil volta a campo na próxima segunda-feira (28), às 13h (de Brasília), para enfrentar a Suíça no Estádio 974.