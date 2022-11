Müller - AFP

MüllerAFP

Publicado 24/11/2022 16:20

Catar - Depois da derrota por 2 a 1 para o Japão no primeiro jogo da Copa do Catar nesta quarta-feira, em Doha, o atacante da Alemanha Thomas Müller definiu claramente a situação de sua seleção no torneio: "A fase de eliminação direta já começou para nós".

"Faltou eficiência na frente e os japoneses foram eficientes nos últimos 20 minutos", disse Müller. "No primeiro tempo houve coisas positivas, mas no segundo eles arriscaram e nos encontramos nesta situação".



"Precisamos nos recuperar. Ainda temos uma chance, mas temos que vencer obrigatoriamente a Espanha. Acho que vamos precisar de duas vitórias para avançar", acrescentou o atacante.



Müller lembrou da situação da seleção alemã em 2018, quando foi eliminada na fase de grupos. "Pode parecer o mesmo cenário, com uma derrota inicial (...) Temos qualidade para ganhar da Espanha e da Costa Rica, mas como vimos hoje, um jogo tem 90 minutos e também podemos perder".