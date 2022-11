Coman sentiu um desconforto muscular na partida contra a Austrália - Chandan KHANNA / AFP

Publicado 24/11/2022 15:00

Depois de perder o lateral-esquerdo Lucas Hernández por lesão logo na estreia da Copa do Mundo, a França pode ter mais um problema com lesões. O atacante Kingsley Coman deixou o treino desta quarta-feira (24) sentindo dores musculares e foi direto para o vestiário, segundo a "RMC Sports".

Coman estaria sentindo dores musculares desde a partida amistosa disputada entre a seleção francesa contra a Austrália. De acordo com o "L'Equipe", a comissão técnica já tinha planejado que o atacante do Bayern de Munique deixasse o treino mais cedo para poupá-lo.

Depois de vencer a Austrália por 4 a 1 na estreia da Copa do Mundo, a França assumiu a liderança do Grupo D. Na próxima rodada, a seleção francesa encara a Dinamarca no próximo sábado (27), às 13h.