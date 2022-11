Reduto português no Rio, Cadeg lota em estreia de Portugal na Copa do Mundo

A grande estreia de Portugal na Copa do Mundo não fugiu das tradições quanto às reuniões no Rio de Janeiro. A CADEG, Mercado Municipal localizado em Benfica, Zona Norte da cidade, foi o grande reduto de torcedores em mais uma edição da competição.

Há mais de 20 anos, o Cantinho das Concertinas, popularmente conhecido como "Bar do Carlinhos", é o ponto de encontro em diversas festas típicas do país europeu. João Marcos Vieira, de 30 anos, genro do Sr. Carlos Ernesto Cadavez, ex-proprietário do bar, que faleceu em setembro deste ano, explicou as origens do local como reduto para grandes comemorações.

"Tudo começou com uma reunião de amigos portugueses e foi quando toda a comunidade passou a vir para cá. Ele assava as sardinhas nos fundos do bar e os amigos bebiam, cantavam, brincavam... estavam sempre aqui. Isso cresceu e o Sr. Carlinhos começou a fazer as festas portuguesas. Ao longo dos anos o local ganhou fama e a galera portuguesa vem atrás de um bom bolinho de bacalhau com cerveja gelada. Deixamos todos como se estivessem em casa", disse João.

Para o Mundial do Catar, o calendário já está definido. Em todos os compromissos de Portugal, a CADEG ficará decorada e todos os caminhos levarão ao "Bar do Carlinhos" para a maior reunião de portugueses na Cidade Maravilhosa.

João Marcos e Hilda Cadavez, administradores do Cantinho das Concertinas, na CADEG, Mercado Municipal do Rio de Janeiro

Esposa do ex-proprietário, Hilda Vitipó Cadavez, de 64 anos, não escondeu a emoção ao falar do clima do estabelecimento nos diversos eventos organizados pela casa. Ao O Dia, a responsável pelo bar classifica os dias de casa cheia como lembrança do marido.

"Isso aqui era a vida do Carlinhos. Ele adorava todas as festas, adorava receber amigos, familiares, jornalistas nestes dias especiais. Ele amava manter as tradições da terra dele e por isso nosso espaço ganhou tanta fama. Os portugueses no Brasil sabem o significado. Eu sou brasileira, mas mantenho isso vivo. Alimenta a presença do nosso querido", destacou.

A seleção portuguesa está no Grupo H da Copa do Mundo do Catar, ao lado de Gana, Coreia do Sul e Uruguai. Liderados pelo astro Cristiano Ronaldo, o elenco vai atrás do tão sonhado título mundial.

