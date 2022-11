Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador a marcar em cinco Copas - PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Publicado 24/11/2022 15:00

Catar - Em dia histórico para Cristiano Ronaldo, Portugal estreou com vitória na Copa do Mundo do Catar. Os lusitanos venceram Gana por 3 a 2, nesta quinta-feira (24), no estádio 974, em Doha, pela primeira rodada da fase de grupos. CR7, João Felix e Rafael Leão marcaram para os portugueses, e André Ayew e Osman Bukari descontaram para a seleção africana.

Cristiano Ronaldo quebrou dois recordes no Catar. Ele entrou para um seleto grupo de jogadores que disputaram a Copa do Mundo cinco vezes, mas se tornou o único do grupo a marcar em cinco edições diferentes. O camisa 7 português marcou nos Mundiais da Alemanha (2006), África do Sul (2010), Brasil (2014), Rússia (2018) e, agora, no Catar.

Com a vitória, Portugal assumiu a liderança do Grupo H com três pontos. Coreia do Sul e Uruguai, que empataram sem gols na estreia, dividem a segunda colocação. Na próxima rodada, a seleção liderada por Cristiano Ronaldo enfrenta o Uruguai, segunda-feira (28), às 16h, em Lusail. Já Gana encara a Coreia do Sul, no mesmo dia, às 10h, em Al Rayyan.

O JOGO

Portugal teve o controle da partida desde o início. No primeiro tempo, teve cerca de 70% de posse de bola e criou oportunidades, mas poucas foram perigosas. Cristiano Ronaldo, que entrou em campo para disputar a sua quinta Copa do Mundo na carreira, teve a sua primeira grande chance do jogo aos nove minutos, mas não aproveitou o erro de Kudus e parou no goleiro de Gana. Porém, o zero permaneceu no placar.

Já na etapa final, o jogo ficou mais aberto. Gana começou assustando e quase abriu o placar aos nove minutos, quando Kudus chutou cruzado e tirou tinta da trave. Mas foi Portugal que saiu na frente. Cristiano Ronaldo sofreu pênalti e converteu, aos 20 minutos, para se tornar o primeiro jogador da história a marcar em cinco Copas do Mundo.

Após abrir o placar, parecia que Portugal encaminharia uma vitória tranquila. Mas o cenário foi diferente. A vantagem portuguesa durou pouco tempo, e Gana empatou aos 28 minutos, com André Ayew, em falha de Danilo Pereira. Porém, a equipe africana sofreu um apagão nos minutos seguintes e viu João Felix, aos 30, e Rafael Leão, aos 32, colocarem os portugueses com 3 a 1 no placar.

Com dois gols de vantagem, a vitória de Portugal, enfim, parecia definida. Cristiano Ronaldo foi substituído e recebeu aplausos. Mas Gana cresceu e lutou até o fim. Bukari aproveitou falha de João Cancelo e diminuiu o placar aos 44 minutos. Nos acréscimos, ensaiaram uma pressão em busca do empate, mas não conseguiram igualar o resultado e os três pontos ficaram com os portugueses.