Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador a marcar em cinco Copas - PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Publicado 24/11/2022 14:25 | Atualizado 24/11/2022 14:42

Catar - Cristiano Ronaldo deixou os problemas de lado e começou a Copa do Mundo de 2022 fazendo história. Apesar da rescisão com o Manchester United em meio ao Mundial do Catar, o craque português marcou contra Gana e superou uma marca de Pelé e Messi: se tornou o primeiro jogador a marca em cinco edições diferentes.

Além de Pelé e Messi, os alemães Miroslav Klose e Uwe Seller também marcaram em quatro edições de Copas. Com o gol contra Gana, Cristiano Ronaldo deixou a liderança compartilhada e assumiu o recorde. Foi o oitavo gol de Cristiano Ronaldo na história da competição. Ele marcou um na Alemanha (2006), um na África do Sul (2010), dois no Brasil (2014) e três na Rússia (2018).

O astro português também entrou para o seleto grupo de jogadores que disputaram cinco Copas do Mundo na carreira. Além de Cristiano Ronaldo, o argentino Messi e os mexicanos Andrés Guardado e Guillermo Ochoa também entraram para essa lista no Catar. Os mexicanos Antonio Carbajal e Rafael Márquez, o alemão Lothar Matthäus e o italiano Gianluiggi Buffon completam o grupo.