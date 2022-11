Arrascaeta não foi acionado na estreia do Uruguai na Copa - AFP

Publicado 24/11/2022 14:13

Catar - Arrascaeta não saiu do banco de reservas na estreia do Uruguai na Copa do Mundo contra a Coreia do Sul, nesta quinta-feira, que terminou com um empate sem gols. Após a partida, o ídolo do Flamengo negou que esteja lesionado e disse que não foi acionado por opção do técnico Diego Alonso.

"Estou bem, 100%. Aí tem que perguntar para o treinador (risos). Sim, estou bem. É opção do treinador. Graças a Deus tenho melhorado bastante dos problemas que eu tive recentemente e estou 100%. Com certeza (poderia jogar)", afirmou o camisa 10 da Celeste.



O meia uruguaio lamentou que sua seleção não tenha conseguido mexer no placar, mas disse que a equipe sabia que seria um jogo difícil.

"Estreia é sempre um jogo complicado, difícil. É um time difícil. Sabemos que os três jogos são bem disputados. Mas também continuamos dependendo de nós", disse.



O Uruguai volta a campo na próxima segunda-feira, às 16h, contra Portugal, no Lusail.