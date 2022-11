Mulher Melão - Reprodução

Mulher MelãoReprodução

Publicado 24/11/2022 12:55 | Atualizado 24/11/2022 12:56

Rio - A modelo Renata Frisson, de 36 anos, mais conhecida como Mulher Melão, afirmou que um jogador da Seleção Brasileira assina seu "OnlyFans". Torcedora declarada do Flamengo, a musa abriu sua conta no serviço de conteúdo adulto por assinatura na internet e, em abril deste ano, anunciou que arrecadou seu primeiro R$ 1 milhão na plataforma online. Ao mesmo tempo, a funkeira também revelou que o serviço é um sucesso entre jogadores do Campeonato Brasileiro.

fotogaleria



"Teve jogador. Eu faço muito a felicidade das concentrações da Série A (Campeonato Brasileiro), da Seleção (Brasileira). Não sei se eles compartilham o conteúdo, mas, geralmente, é individual", disse Mulher Melão, em entrevista ao programa "Foi Mau", apresentado pelo humorista Maurício Meireles. "Teve jogador. Eu faço muito a felicidade das concentrações da Série A (Campeonato Brasileiro), da Seleção (Brasileira). Não sei se eles compartilham o conteúdo, mas, geralmente, é individual", disse Mulher Melão, em entrevista ao programa "Foi Mau", apresentado pelo humorista Maurício Meireles.

Como era de se esperar, a Copa do Mundo também foi assunto na entrevista. Mulher Melão, inclusive, fez uma promessa inusitada caso a Seleção Brasileira conquiste o hexa no Mundial do Qatar.



"Se o Brasil ganhar, vou para o Centro do Rio e vou ficar completamente nua", disse a funkeira.



Além disso, Mulher Melão afirmou que fez um ensaio sensual com o tema da Copa do Mundo e disse que também irá disponibilizar as imagens em caso de título do Brasil.