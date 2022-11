Uruguai e Coreia do Sul não conseguiram sair do zero no placar, em jogo pelo Grupo E da Copa do Mundo - AFP

Publicado 24/11/2022 11:57

Em mais uma partida de baixa qualidade na Copa do Mundo do Catar, Uruguai e Coreia do Sul ficaram no 0 a 0 no Estádio Cidade da Educação, nesta quinta-feira (24), o quarto na primeira rodada do torneio. Mesmo com enorme dificuldade de criação para um Suárez pouco participativo (e substituído por Cavani, que jogou no mesmo nível), a equipe uruguaia chegou a mandar duas bolas na trave e não aproveitou Arrascaeta, do Flamengo (Varela entrou no fim).

O empate sem gols acabou sendo merecido pelo que as duas equipes apresentaram no primeiro jogo do Grupo H. Agora, ambas terão de vencer na próxima rodada, na segunda-feira (28). O Uruguai tem jogo decisivo contra Portugal, enquanto a Coreia encara Gana.

Passes longos e poucas chances

Apesar de contar com jogadores promissores no ataque, o Uruguai não traduziu essa expectativa no campo durante a primeira etapa. Lenta e abusando das bolas longas, sem sucesso à exceção de uma chegada de Valverrde, a Celeste Olímpica criou pouco. A melhor chance foi numa bola na trave de Godín, em escanteio, aos 42.

Do outro lado, a Coreia do Sul apostou na velocidade e na posse de bola, mas também faltou o último passe. Quando ele apareceu, Hwang Ui-Jo isolou na pequena área, desperdiçando chance incrível.

Bola na trave no fim



Após o intervalo, o Uruguai tomou um pouco mais conta da partida e variou as jogadas: ou fazia longos lançamentos para os atacantes ou cruzava para os zagueiros coreanos afastarem. Muito pouco. Do outro lado, a Coreia do Sul de novo começou bem e foi sendo dominada.



As melhores chances saíram em troca de passe do time coreano até Cho Gue-Sung finalizar para fora; em chute rente à trave de Darwin Nuñez, numa das raras jogadas trabalhadas dos uruguaios; em bomba de Valverde, que explodiu na trave; e em chute de Son que passou perto. Todos de fora da área, o que mostra a dificuldade das duas equipes em criar na partida.