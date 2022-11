Harry Kane foi o artilheiro da Copa do Mundo de 2018, na Rússia - Paul ELLIS / AFP

Publicado 24/11/2022 12:26

Catar - A Inglaterra terá força máxima para enfrentar os Estados Unidos, nesta sexta-feira (25), às 16h, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. O atacante Harry Kane, que era a principal dúvida, se recuperou das dores no tornozelo e foi confirmado pelo técnico Gareth Southgate.

"Harry (Kane) está bem. Ele trabalhou nos últimos dias separado do grupo, mas estará bem. Ele passou por exames de imagem que mostraram que está tudo bem", disse o técnico Gareth Southgate em entrevista ao canal BBC.





Kane sofreu uma pancada no tornozelo durante a vitória sobre o Irã por 6 a 2, na última segunda-feira (21), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Ele treinou normalmente com o grupo nesta quinta-feira (24), na última atividade antes da partida contra os Estados Unidos.

A Inglaterra pode encaminhar a classificação às oitavas de final nesta sexta em caso de vitória sobre os Estados Unidos. Enquanto os ingleses golearam o Irã por 6 a 2, os americanos empataram com País de Gales por 1 a 1.