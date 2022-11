Diego Alonso, treinador do Uruguai - AFP

Diego Alonso, treinador do UruguaiAFP

Publicado 24/11/2022 12:08

Catar - O Uruguai estreou com empate contra a Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2022. O resultado frustrou a equipe celeste e entre os torcedores brasileiros um fato chamou a atenção: a ausência do meia do Flamengo, Arrascaeta na partida. A decisão do treinador, Diego Alonso, gerou críticas nas redes sociais.

Vale lembrar que Arrascaeta vive desde a reta final da temporada brasileira um problema no púbis. O Flamengo montou uma estratégia para que o jogador pudesse estar em campo nas finais da Copa do Brasil e na decisão da Libertadores.



O apoiador foi titular do Uruguai em boa parte das Eliminatórias da Copa do Mundo. Com o empate, a Celeste tem apenas um ponto no grupo H. A equipe sul-americana volta a jogar na próxima segunda-feira contra Portugal.

Empate frustrante. Não esperava um show de bola, mas era jogo pra vencer. Apesar de eu achar os pedidos exagerados pelo fato dele jogar no mengau, não dá pra morrer com o Arrascaeta no banco e ficar apostando só em bola longa. Alonso tem que mudar o time pra enfrentar Portugal. — Ailton Santos (@Ailtonsantos80) November 24, 2022

Vergonha esse treinador, pô! Colocar o Viña faltando 10 min e deixar Arrascaeta no banco!?!? — Dehh (@csdehh) November 24, 2022