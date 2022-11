Momento em que o joelho do goleiro Al-Owais bate no rosto de Yasser Al-Shahrani, ambos da Arábia Saudita - Glyn KIRK / AFP

Publicado 24/11/2022 09:21

Além de sofrer fraturas na mandíbula e em ossos do lado esquerdo da face, após choque com o goleiro Al-Owais na vitória da Arábia Saudita por 2 a 1 sobre a Argentina, o lateral-esquerdo Yasser Al-Shahrani passou por cirurgia no pâncreas na quarta-feira (24).

Fora da Copa do Mundo, o jogador de 30 anos teve hemorragia interna e precisou retornar à Arábia Saudita, onde passou pela cirurgia. Segundo a federação de futebol do país, o procedimento no National Guard Hospital, em Riad, foi um sucesso e ele seguirá sob observação.



Após o choque com o companheiro, Al-Shahrani desmaiou no campo, deixando os sauditas apreensivos, principalmente o goleiro Al-Owais, cujo joelho bateu no rosto do lateral, que saiu do estádio diretamente para um hospital no Catar.



O lance aconteceu quando a Arábia Saudita já vencia a Argentina por 2 a 1 e se fechava para segurar o resultado histórico.