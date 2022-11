Seleção brasileira do técnico Tite tropeçou na estreia da Copa do Mundo de 2018 e não quer repetir em 2022 - Lucas Figueiredo/CBF

Seleção brasileira do técnico Tite tropeçou na estreia da Copa do Mundo de 2018 e não quer repetir em 2022Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 24/11/2022 08:00

Chegou a hora da seleção brasileira dar o primeiro passo rumo ao hexa da Copa do Mundo. E o desafio inicial no Catar não é dos mais tranquilos para o Brasil manter o excelente retrospecto em estreias no torneio.



Contra a Sérvia, nesta quinta-feira (24), às 16h (de Brasília), no Estádio Lusail, os comandados de Tite vão em busca da 17ª vitória em estreias na Copa do Mundo.



A seleção brasileira é a única a disputar todas as 22 edições e só teve cinco tropeços na primeira partida. Dois deles foram contra a antiga Iugoslávia, cujos resultados no futebol foram herdados pela Sérvia, adversária de logo mais.



Um deles foi nos primórdios da Copa do Mundo. Na primeira edição, em 1930, a Iugoslávia ficou no caminho brasileiro e venceu por 2 a 1. O outro foi em 1974, no empate em 0 a 0.

Dos outros tropeços, dois foram empates: com a Suécia (1 a 1), na Copa de 1978, e com a Suíça (1 a 1), em 2018, quando Tite era o treinador da Seleção, que tinha Neymar, Thiago Silva e outros que seguem em 2022.

A Seleção também perdeu outra partida de estreia. Foi em 1934, quando os brasileiros foram superados pela Espanha por 3 a 1.



As estreias da seleção brasileira na Copa do Mundo

1930 - Brasil 1x2 Iugoslávia

1934 - Brasil 1x3 Espanha

1938 - Brasil 6x5 Polônia

1950 - Brasil 4x0 México

1954 - Brasil 5x0 México

1958 - Brasil 3x0 Áustria

1962 - Brasil 2x0 México

1966 - Brasil 2x0 Bulgária

1970 - Brasil 4x1 Tchecoslováquia

1974 - Brasil 0x0 Iugoslávia

1978 - Brasil 1x1 Suécia

1982 - Brasil 2x1 União Soviética

1986 - Brasil 1x0 Espanha

1990 - Brasil 2x1 Suécia

1994 - Brasil 2x0 Rússia

1998 - Brasil 2x1 Escócia

2022 - Brasil 2x1 Turquia

2006 - Brasil 1x0 Croácia

2010 - Brasil 2x1 Coreia do Norte

2014 - Brasil 3x1 Croácia

2018 - Brasil 1x1 Suíça