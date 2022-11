Galvão Bueno está indo para sua última Copa do Mundo - Divulgação/TV Globo

Galvão Bueno está indo para sua última Copa do MundoDivulgação/TV Globo

Publicado 24/11/2022 07:30 | Atualizado 24/11/2022 07:32

Rio - Na partida entre Brasil e Sérvia, nesta quinta-feira, Galvão Bueno inicia sua reta final como narrador número 1 da Rede Globo. Narrador da emissora em Copas do Mundo desde 1982, Galvão foi a voz emocionante do "Tetra", que encerrou um jejum de 24 anos sem títulos brasileiros em Mundiais e também a voz do êxtase do "Penta", conquistado no Japão em 2002. Vinte anos depois, o narrador quer encerrar sua trajetória na emissora com mais uma conquista da principal competição de seleções do mundo.

Figura história das transmissões esportivas brasileiras, Galvão Bueno tem na Copa do Mundo seus momentos mais marcantes. Voz de duas conquistas do Brasil, o narrador também passou por períodos complicados, nas derrotas em sequência de 1982, 1986 e 1990. Além do vexame em 2014, quando o Brasil foi humilhado pela Alemanha ao perder por 7 a 1 a semifinal do Mundial.



Entre bordões como "Haja coração" e "Vive um drama", aos momentos de alegria com a festa do Olodum, em Salvador, que sempre aparece nas transmissões de jogos do Brasil desde a Copa de 2002, Galvão tentará se despedir da competição com a sexta estrela. Esperado desde 2006, o hexa poderá vir para coroar uma equipe jovem e com "alegria nas pernas", como gosta Galvão Bueno.

Galvão Bueno, de 72 anos, tem contrato com a Rede Globo até 2024, mas garante que sua função na emissora não será a mesma. Nos Jogos Olímpicos de Paris, ele irá participar como apresentador e comentarista, mas ficará fora da narração do evento.