Courtois foi um dos destaques da Bélgica na partida de estreia na Copa do Mundo do CatarAntonin THUILLIER / AFP

Publicado 23/11/2022 19:56

Catar - A Bélgica passou sufoco, mas arrancou uma vitória importante na sua estreia na Copa do Mundo do Catar. O triunfo magro por 1 a 0, gol de Batshuayi, deu os três pontos para os belgas, mas o grande lance da partida aconteceu logo aos 10 minutos, quando o placar ainda estava zerado, e Courtois defendeu um pênalti cobrado por Alphonso Davies.



Após a partida, o goleiro da Bélgica fez a sua avaliação da partida. A equipe passou boa parte do jogo sendo dominada pelos canadenses e Courtois foi peça importante para evitar um tropeço dos Diabos Vermelhos.

"Uma estreia de Copa do Mundo é sempre complicada. Olhe para Alemanha, Argentina: todos os times que perderam o primeiro jogo. O Canadá é um bom time, bem organizado, pressionou e jogou muito bem. Mas nós sempre tínhamos um homem livre, mas não conseguimos acertar os passes. Devemos melhorar esse ponto porque tivemos muitas dificuldades. Temos que dominar o jogo com a bola, manter a calma. Os canadenses pressionaram muito, não estávamos preparados. Mas os primeiros jogos são sempre complicados. No futebol não existe mais um jogo fácil", disse.



Courtois, obviamente, falou sobre o pênalti defendido na cobrança de Alphonso Davies, no que foi o grande momento da partida em Al Rayyan.



"Eu sabia que o Davies tinha batido várias vezes desse lado. Mexi um pouco para deixá-lo nervoso. Pênaltis como esse na Copa do Mundo nunca são fáceis, mas eu na hora não tenho nada a perder", analisou.



Na próxima rodada do Grupo F, a Bélgica enfrenta a seleção de Marrocos, no dia 27 de novembro, domingo, às 10h (de Brasília). Courtois destacou a dificuldade da chave e fez uma pequena previsão.



"O nosso grupo é subestimado. Mas começar com os três pontos é sempre positivo, porque se vencermos a próxima partida, provavelmente estaremos classificados", finalizou.