Vinicius JuniorLucas Figueiredo/CBF

Publicado 23/11/2022 18:19

Catar - Prestes a disputar sua primeira Copa do Mundo, o atacante Vini Jr projetou a estreia da Seleção Brasileira no torneio da Fifa contra a Sérvia. O jogador de 22 anos postou uma mensagem nas redes sociais e afirmou que está pronto.



22 anos de espera, sonhos e trabalho! Mais preparado do que nunca! Vamos juntos pelo HEXA pic.twitter.com/Otq3BWbyoS — Vini Jr. (@vinijr) November 23, 2022 "22 anos de espera, sonhos e trabalho! Mais preparado do que nunca! Vamos juntos pelo HEXA", disse Vini Jr.

Vivendo grande fase no Real Madrid, Vini Jr deve começar como titular nesta quinta-feira. O técnico Tite não quis confirmar a escalação antes da partida, mas treinou com o camisa 20 no lugar de Fred.



O Brasil estreia no Mundial do Qatar nesta quinta-feira, contra a Sérvia, às 16h (de Brasília; 22h no horário local). O jogo vai ser disputado no Estádio Lusail e é válido pelo Grupo G.