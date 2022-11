Courtois defendeu o pênalti de Alphonso Davies e garantiu a vitória da Bélgica contra o Canadá - Patrick T. FALLON / AFP

Publicado 23/11/2022 21:01

Courtois mostrou o motivo de ser apontado como o melhor goleiro do mundo durante a vitória da Bélgica contra o Canadá na estreia da Copa do Mundo nesta terça-feira (23). O arqueiro defendeu o pênalti cobrado por Alphonso Davies e fez boas defesas para garantir o resultado belga.

Durante a coletiva de imprensa realizada após o jogo, o volante Axel Witsel foi questionado sobre a importância do goleiro para a vitória conquistada. O jogador do Atlético de Madrid não titubeou ao afirmar que Courtois 'salvou o jogo'.

"Ele é o melhor goleiro do mundo. Estamos felizes que ele está com a gente. Acho que ele salvou o jogo", afirmou.

Witsel também elogiou a performance da seleção do Canadá, que mostrou intensidade desde o primeiro minuto e deu bastante trabalho para a experiente equipe belga. Segundo o volante, eles não esperavam que os canadenses fossem jogar de tal forma.

"A vitória foi importante, foi uma partida muito dura para nós. Não esperávamos que o Canadá fosse jogar assim, nos pressionando. O problema foi que nos arriscamos demais para sair da defesa com a bola, especialmente no primeiro tempo. Depois ficamos com a bola e controlamos mais a partida, fomos melhores com a bola na segunda etapa. Foi difícil, mas estamos felizes com os três pontos", encerrou.