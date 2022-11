Fernando Diniz - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 23/11/2022 20:01 | Atualizado 23/11/2022 20:04

O desempenho da Espanha na goleada sobre a Costa Rica rendeu uma comparação inesperada ao técnico Fernando Diniz, do Fluminense. Durante o primeiro tempo de jogo, o perfil oficial da Copa do Mundo Fifa, em português, comparou o brasileiro com Luis Enrique, técnico da seleção espanhola.



Com a foto dos dois técnicos, o perfil escreveu: "Mesma energia?"

Mesma energia? pic.twitter.com/52diCcMXqS — Copa do Mundo FIFA (@fifaworldcup_pt) November 23, 2022

Conhecido pelo estilo de jogo mais ofensivo e com toques de bola envolventes, o nome de Fernando Diniz foi lembrado devido ao futebol apresentado pela 'Fúria Roja' logo no início da partida.

A Espanha, de Luis Enrique, não tomou conhecimento da seleção da Costa Rica e aplicou uma sonora goleada de 7 a 0. Os gols foram marcados por Dani Olmo, Asensio, Gavi, Carlos Soler, Morata e Ferran Torres (2).

Com a goleada, a Espanha lidera o Grupo E. A equipe volta a campo no próximo domingo (27), para enfrentar a Alemanha.