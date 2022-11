Uruguai estreará na Copa do Mundo contra a Coréia - PABLO PORCIUNCULA / AFP

Publicado 23/11/2022 19:39

Catar - Edinson Cavani deve ficar no banco na estreia do Uruguai na Copa do Mundo, nesta quinta-feira, às 10h, contra a Coreia do Sul, no estádio Cidade da Educação. A tendência é que o técnico Diego Alonso opte por Darwin Núñez para formar a dupla de ataque com Luís Suárez.

No meio, Arrascaeta, do Flamengo, pode iniciar entre os titulares. Segundo o jornal uruguaio "El País", ele disputa posição com Nicolás De la Cruz. Sendo assim, a provável escalação do Uruguai tem Rochet no gol; Cáceres, Godín, Giménez e Mathías Olivera; Valverde, Vecino, Bentancur e Arrascaeta (De la Cruz); Núñez e Suárez.



Em entrevista coletiva, o técnico Diego Alonso disse esperar um jogo difícil contra a Coreia e afirmou que a equipe não se resume a Son, principal jogador da equipe asiática.

"A Coreia não é só o Son. Nós o respeitamos muito, mas também tem outros jogadores. É um time muito bem treinado por um bom técnico, tem um elenco muito bom e respeitamos todos. A única vantagem que conseguimos é no jogo, tentando ser melhor que o rival, e não aproveitando das dificuldades", declarou Diego.

Além da Coréia, o Uruguai ainda terá Portugal e Gana pela frente no Grupo H. As duas seleções fazem a outra partida do grupo nesta rodada às 13h desta quinta.