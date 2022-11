Batshuayi marcou o gol da vitória da Bélgica contra o Canadá - Jewel SAMAD / AFP

Batshuayi marcou o gol da vitória da Bélgica contra o CanadáJewel SAMAD / AFP

Publicado 23/11/2022 18:08

Catar - A Bélgica acabou se surpreendendo com a talentosa seleção do Canadá e passou um sufoco inesperado. No entanto, os experientes belgas souberam administrar o ímpeto dos adversários e venceram a difícil partida por 1 a 0.



A jovem equipe canadense tomou conta do primeiro tempo e perdeu inúmeras oportunidades na base da pressão e velocidade, pecando na hora da finalização. Davies teve a chance de fazer o primeiro gol na penalidade máxima, mas acabou parando no goleiro Courtois, que fez uma bela defesa. No fim do primeiro tempo, Batshuayi recebeu belo lançamento e fez o único gol do jogo.



Com a vitória, a Bélgica chega aos 3 pontos e assume a liderança do Grupo F, e o Canadá assume a lanterna do grupo. Na próxima rodada, os belgas encaram o Marrocos, enquanto os canadenses enfrentam a atual vice-campeã mundial Croácia - todos no próximo domingo (27).



O JOGO

O Canadá tomou conta do primeiro tempo e surpreendeu quem não conhecia o trabalho da equipe comandada John Herdman. Com bastante intensidade e velocidade, a equipe canadense dominou as ações e inibiu as ações ofensivas dos belgas durante grande parte da primeira etapa. No entanto, as falhas nas concretizações das jogadas cobraram um preço bem caro. Em pênalti bem marcado após Carrasco colocar a mão na bola, Alphonso Davies bateu e parou em Courtois, melhor goleiro do mundo.

Mesmo chegando com facilidade no gol de Courtois, o Canadá pegou demais nas finalizações e no famoso último passe das jogadas. E como diz o ditado: quem não faz, toma. Em um belo lançamento de Alderweireld do campo de defesa, a bola encontrou Batshuayi, que ganhou na velocidade e estufou as redes para abrir o placar aos 44 minutos do primeiro tempo.

Buscando melhorar a defesa, Roberto Martinez optou pelas entradas de Meunier e Onana no lugar de Carrasco e Tielemans, que surtiram efeito imediato e trouxeram mais solidez no setor contra o veloz time canadense. Com isso, o time belga começou a sair mais para o jogo e criar boas jogadas, chegando com perigo pelas pontas.

De Bruyne tomou as rédeas do jogo e começou a ditar o ritmo ofensivo da Bélgica, armando ótimas jogadas pelo meio e levando muito perigo à defesa canadense. Entretanto, Batshuayi desperdiçou três chances seguidas de forma grosseira e acabou sendo substituído. No fim, a experiente equipe de Roberto Martinez administrou o tempo e segurou o último esforço ofensivo da equipe do Canadá para fechar o placar e o jogo.

FICHA TÉCNICA

Bélgica x Canadá



Data e Hora: 23/11/22

Local: Estádio Ahmad bin Ali

Árbitro: Janny Sikazwe



Cartões amarelos: Carrasco, Meunier, Onana (BEL) Davies, Johnston (CAN)

Cartões vermelhos:

Gols: Michi Batshuayi (43' 1°T)



BÉLGICA: Courtois; Dendondecker, Alderweireld e Vertonghen; Castagne, Tielemans (Onana), Witsel, De Bruyne, Eden Hazard (Trossard), Carrasco (Meunier); Batshuayi.



CANADÁ: Borjan; Johnston, Steven Vitória, Miller; Laryea, Hutchinson (Koné), Eustáquio, Hoilett (Larin), Buchanan, Davies; Jonathan David.