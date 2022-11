Delaney é o 11º jogador cortado da Copa - ADRIAN DENNIS / AFP

Delaney é o 11º jogador cortado da CopaADRIAN DENNIS / AFP

Publicado 23/11/2022 19:00

Catar - A Copa do Mundo teve mais uma baixa confirmada na tarde desta quarta-feira. O meia Delaney, da Dinamarca, teve lesão confirmada no joelho esquerdo e precisará de pelo menos quatro semanas para se recuperar. Com isso, ele está fora do Mundial.

"Sentiremos sua falta, dentro e fora de campo. Outros jogadores estão prontos e temos um elenco forte para as próximas partidas", afirmou o técnico Kasper Hjulmand, no comunicado da federação dinamarquesa.



Delaney precisou ser substituído ainda no primeiro tempo do empate em 0 a 0 com a Tunísia, na última terça. Ele tentou seguir em campo, mas foi sacado após alguns minutos. Imagens mostraram ele no banco com uma bolsa de gelo no local.

Com Delaney, a lista de convocados para a Copa do Mundo que foram cortados chega a 11 jogadores. Além do dinamarquês, Lucas Hernández (França), Benzema (França), Nkunku (França), Kimpembé (França), Nico González (Argentina), Joaquin Correa (Argentina), Gayà (Espanha), Mané (Senegal), Al-Shahrani (Arábia Saudita) e Martin Boyle (Austrália) também são baixas.