Alemanha foi derrotada pelo Japão por 2 a 1, de virada, na estreia da Copa do Mundo de 2022Philip FONG / AFP

Publicado 23/11/2022 16:22

Catar - A Alemanha vive um pesadelo na Copa do Mundo. Pela segunda edição seguida, os Águias podem ser eliminados na fase de grupos. Com a derrota para o Japão e a vitória da Espanha sobre a Costa Rica, os alemães precisarão vencer na segunda rodada para chegar no último jogo com esperança de classificação para as oitavas de final.





Após perder para o Japão por 2 a 1, de virada, na estreia, a Alemanha volta a campo no próximo domingo (27), às 16h, contra a Espanha, que goleou a Costa Rica por 7 a 0. Em caso de derrota para os espanhóis e um empate no duelo entre japoneses e costarriquenhos, os alemães estariam matematicamente eliminados da Copa do Catar.

"É ridículo que comecemos aqui com uma derrota. Temos que processar tudo agora. Aceitar a derrota nunca é fácil, mas temos que ser objetivos. A derrota é fácil de analisar em termos esportivos, mas difícil de entender emocionalmente. Se você não é eficaz no futebol, não ganha nada", disse Thomas Müller.

Campeã em 2014, no Brasil, a Alemanha decepcionou em 2018, na Rússia. Os alemães ficaram na lanterna num grupo com Suécia, México e Coreia do Sul. Em três jogos, somaram apenas três pontos e foram derrotados pelos mexicanos (1 a 0) e coreanos (2 a 0). Em 2022, a trajetória começou assim como terminou quatro anos atrás: com derrota para um asiático.

A Alemanha enfrenta a Espanha no próximo domingo, às 16h, no Al Bayt, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Em seguida, encara a Costa Rica, na quinta-feira (1), às 16h, no mesmo local, correndo risco de entrar em campo já eliminada.