Copa do Mundo no Catar será de 20 de novembro a 18 de dezembroFabrice Coffrini/AFP

Publicado 23/11/2022 16:00

Rio - A polêmica proibição do consumo de álcool no Catar deve custar muito caro aos bolsos da Fifa. A empresa americana Budweiser pretende pedir 45,5 milhões de euros (R$ 238 milhões) de indenização na Justiça, segundo o 'The Sun'.

O valor, segundo a referida fonte, viria sob a forma de um “desconto” que vigoraria por ocasião da próxima Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.



Por se tratar de uma quebra de contrato, a Budweiser se vê com todo o direito de solicitar uma compensação financeira, ainda mais que a proibição foi dada de última hora. Diante da decisão polêmica, o álcool no Catar só está sendo consumido no FIFA Fan Festival.