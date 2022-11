Bruno Fernandes lamentou a saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United - PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Publicado 23/11/2022 14:55

Catar - A saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United repercutiu no mundo do futebol. O meia Bruno Fernandes, companheiro do astro português na Seleção e no clube inglês, comentou sobre o assunto na coletiva desta quarta-feira (23), véspera da estreia dos lusitanos na Copa do Mundo do Catar. O jogador lamentou a saída do compatriota e negou desconforto com a situação.

"Não me sinto desconfortável e nem tenho que escolher lado nenhum. Foi uma honra enorme representar a seleção ao lado do Cristiano, e poder jogar com ele no clube foi um sonho. Nunca escondi que ele sempre foi uma pessoa que segui os passos e um dos meus ídolos. Todos sabemos que nada dura para sempre. Foi bom enquanto durou", disse o meia.

A queda de braço entre Cristiano Ronaldo e Manchester United chegou a respingar em Bruno Fernandes. Na última semana, a imprensa portuguesa repercutiu que o clima entre os jogadores não estaria bom, levando em considerando uma imagem deles se cumprimentando no vestiário. O próprio atacante chegou a negar que a relação entre os jogadores estaria ruim e também elogiou o companheiro.

"Eu não reagi mal, eu ri. Estive por duas horas dentro de um avião, e minha disposição não estava tão boa como a dele. Ele até disse brincando que quando vem de voos normais também incomodam os atrasos. Porque ele tem a facilidade de vir no avião dele. Inclusive, já vim muitas vezes com ele. Mas dessa vez não pude, e para mim, não era tanto para rir", afirmou Bruno, confirmando a versão da história de CR7.

Portugal está no Grupo H e estreia na Copa do Mundo do Catar nesta quinta-feira (24), contra Gana, às 13h, no estádio 974, em Doha. A seleção portuguesa não vence uma estreia desde a Copa de 2006. Os lusitanos podem aparecer na chave do Brasil nas oitavas de final.