Claudia RedheadedReprodução / Instagram

Publicado 23/11/2022 14:36

Rio - O zagueiro da Polônia, Jakub Kiwior, não foi um dos destaques da sua equipe na primeira rodada da Copa do Mundo, porém, sua namorada Claudia Redheaded, de 22 anos, vem chamando a atenção nas redes sociais. Ela mostra muita desenvoltura na dança, algo visto no Instagram, e conquistou o título de "Rainha do Rebolado" na Alemanha.

Claudia impressiona pelo rebolado no twerking, nome da dança que se popularizou mundialmente com Miley Cyrus, mas que é praticada em todo o mundo, inclusive no Brasil. A beldade compartilha em seu Instagram vídeos impressionantes em que desfila sua boa forma em passos nada menos de sensuais.



Jakub Kiwior, também de 22 anos, foi titular no empate sem gols contra o México na estreia polonesa na Copa do Mundo. Revelado na base do Anderletch, da Bélgica, o jogador atua pelo Spezia, da Itália.