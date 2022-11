Fernando Santos garantiu que o elenco de Portugal está focado na Copa do Mundo - PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Publicado 23/11/2022 13:32

Catar - Cristiano Ronaldo continua sendo o foco dos holofotes de Portugal no Catar. Em meio a preparação para disputar a Copa do Mundo, o astro português foi notificado que o Manchester United, da Inglaterra, rescindiu o seu contrato. Porém, o técnico Fernando Santos garante que os problemas pessoais de CR7 não afetam o vestiário e que os atletas estão focados.

"Não acho que possa tirar o foco. Todos estão muito focados. Não ouvi qualquer comentário sobre este assunto no espaço de trabalho e de lazer conjunto. Não é tema e nem assunto, nem do próprio. Há um foco total dos meus jogadores e um espírito fantástico, convictos do que têm para fazer", disse Fernando Santos, que falou pela primeira vez desde o início da preparação.

Portugal estreia na Copa do Mundo do Catar nesta quinta-feira (24), contra Gana, às 13h, no estádio 974, em Doha. Além de manter o foco em meio a crise pessoal de sua principal estrela, os portugueses terão um tabu para superar pela frente: não vencem em estreias de Copas desde 2006, quando venceram Angola por 1 a 0, com gol de Pauleta.

"O primeiro jogo é sempre mais importante porque é o primeiro. A vitória traz energias positivas, mas já empatei os três primeiros e ganhei (na Eurocopa de 2016). Mas é um risco muito grande. O adversário vai nos criar muitos problemas, é uma equipe muito bem organizada", destacou Fernando Santos.

Portugal está no Grupo H da Copa do Mundo. Além de Gana, também enfrentará o Uruguai, segunda-feira (28), às 16h, e a Coreia do Sul, dia 2 de dezembro, às 12h. A seleção portuguesa pode aparecer no caminho do Brasil nas oitavas de final.