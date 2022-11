Asano marcou o gol da histórica vitória do Japão sobre a Alemanha - Jewel SAMAD / AFP

Publicado 23/11/2022 12:00 | Atualizado 23/11/2022 14:00

Renovada com jovens promessas como Musiala, mas com experientes como Muller, a Alemanha voltou a flertar com o fantasma da eliminação na fase de grupos em 2018. Após mostrar força e abrir o placar, os alemães sofreram dois gols de um Japão veloz, aguerrido e que soube segurar a pressão e aproveitar as chances para conseguir a primeira vitória de virada em uma Copa do Mundo fazer 2 a 1, nesta quarta-feira (23).

O gols foram de Doan e Asano, com Gundogan abrindo o placar de pênalti, no Estádio Internacional Khalifa.

Partida entre Alemanha e Japão teve virada japonesa em primeiro jogo do Grupo E AFP



Na primeira partida do Grupo E, a Alemanha fez um gol antes de a bola rolar,

Na primeira partida do Grupo E, a Alemanha fez um gol antes de a bola rolar, quando os jogadores tiraram a foto oficial com a mão na boca, num protesto contra a Fifa . A entidade impediu as seleções europeias de usarem a faixa de capitão com as cores do arco-íris e a frase 'One love', uma campanha para combater a discriminação no futebol. O goleiro Neuer usou outra faixa, entregue pela organização, escondida na manga da camisa.





Domínio da Alemanha na posse de bola

Quando a bola rolou, o Japão deu trabalho com a velocidade e até assustou nos contra-ataques, inclusive fez um gol anulado com a ajuda do VAR por impedimento, aos sete minutos. Mas não aproveitou os espaços para finalizar. Aos poucos, a Alemanha tomou conta da bola e "amassou" os japoneses, que só foram ter mais de 20% de posse de bola no segundo tempo.



Apesar da enorme superioridade, os alemães sentiram a falta de um atacante para colocar a bola nas redes, já que Muller, de 33 anos, pareceu abaixo dos companheiros fisicamente. Chances foram criadas e desperdiçadas ao longo do jogo (foram mais de 20 no jogo), principalmente no segundo tempo, quando o goleiro Gonda fez grandes defesas, inclusive quatro em sequência no segundo tempo.



Japão vira merecidamente

Tanto que o gol de Gundogan, aos 32 do primeiro tempo, foi de pênalti, num lance bobo do goleiro japonês que fez falta em Raum. Havertz também teve um gol anulado. Mas a tônica foram as chances desperdiçadas por Musiala, um dos destaques, Hoffman (duas vezes seguidas), Rudiger, Gundogan. E quem não faz...



Neuer havia salvado em chute cara a cara de Asano, mas nada pôde fazer aos 29 da segunda etapa quando Doan empatou para a muito dedicada e arrumada equipe do Japão, que se animou. O jogo mudou de forma na parte final e os japoneses cresceram até Asano virar aos 37, em bela jogada.

Goretzka ainda desperdiçou grande chance do empate no fim