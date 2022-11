Jogadores da Alemanha protestaram antes da partida contra o Japão - Ina Fassbender / AFP

Catar - Os jogadores da Alemanha se manifestaram antes da partida contra o Japão, nesta quarta-feira (23), em Doha, no Catar. Os alemães colocaram a mão na boca durante a foto oficial, em protesto contra o veto da Fifa sobre a utilização das braçadeiras da "One Love", uma campanha para combater a discriminação no futebol.

O símbolo da "One Love" é um coração pintado em listras de seis cores e o número 1 no centro. Porém, o país sede da Copa do Mundo de 2022 tem problemas relacionados aos direitos humanos. O Código Penal do Catar, por exemplo, proíbe a homossexualidade, além de ferir os direitos de trabalhadores imigrantes e das mulheres.





Na véspera da abertura da Copa do Mundo, o tema ganhou força nos bastidores. Temendo punições da Fifa, as seleções europeias, que começaram com a campanha, desistiram de usar as braçadeiras com o símbolo da "One Love". Essa situação motivou a Alemanha protestar antes da partida contra o Japão. A federação alemã também emitiu um comunicado.

"Queríamos usar nossa braçadeira de capitão para nos posicionar sobre os valores que defendemos na seleção da Alemanha: diversidade e respeito mútuo. Junto com outras nações, nós queríamos que nossa voz fosse ouvida", disse a nota da federação alemã.

"Não era sobre fazer uma declaração política - direitos humanos não são negociáveis. Isso deveria ser tomado como certo, mas ainda não é o caso. Por isso essa mensagem é tão importante para nós. Negar a nós a braçadeira é o mesmo que nos negar a voz. Nós defendemos a nossa posição", completou a nota.

Além do protesto, o goleiro Manuel Neuer, capitão alemão, teve a braçadeira verificada pelo auxiliar antes do início da partida. Houve uma desconfiança de que o jogador entrou com a faixa da "One Love" escondida embaixo da camisa. O bandeirinha verificou durante o aquecimento e, em seguida, caminhou para a sua posição.