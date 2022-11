Tite e Thiago Silva - AFP

Tite e Thiago SilvaAFP

Publicado 23/11/2022 10:47

Catar - Na partida contra a Sérvia, Thiago Silva entrará em campo novamente como capitão do Brasil em uma Copa do Mundo. Em entrevista coletiva, o zagueiro, de 38 anos, afirmou estar mais preparado para exercer a função que nos últimos Mundiais e disse estar vivendo seu melhor momento na carreira.

"Estou aproveitando, a melhor versão do Thiago Silva. Aos 38 anos estou atravessando uma das melhores fases da minha carreira. Hoje com certeza sou um cara bem melhor preparado para este momento, super tranquilo e super à vontade aqui dentro, com a confiança de todos. Isto demonstra o quão respeitoso sou com eles, e fico bem tranquilo neste momento", afirmou.



O defensor exaltou a qualidade da equipe de Tite e disse estar feliz por fazer parte de um elenco bastante equilibrado e diverso.

"A gente pode passar ao torcedor o que passamos entre nós, de acreditar tudo que foi feito até este momento. Estamos prestes a fazer uma estreia de Mundial, em uma posição muito favorável no sentido de estar bem em todas as áreas", disse.

O Brasil fará sua estreia na Copa do Mundo na próxima quinta-feira contra a Sérvia. A partida irá acontecer ás 16 horas (no horário de Brasília). Além das duas seleções, Suíça e Camarões completam a chave.