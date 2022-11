Tite concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (23), véspera da estreia do Brasil na Copa do Catar, e se esquivou de pergunta sobre a escalação - NELSON ALMEIDA / AFP

Tite concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (23), véspera da estreia do Brasil na Copa do Catar, e se esquivou de pergunta sobre a escalação NELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 23/11/2022 10:54

Catar - Um dos favoritos ao título da Copa do Mundo de 2022, o Brasil estreia nesta quinta-feira (24), às 16h, contra a Sérvia, em Lusail. Em entrevista coletiva nesta quarta, véspera do jogo, o técnico Tite falou pela primeira vez desde o início da preparação para o Mundial do Catar. O treinador foi questionado sobre a escalação, mas se esquivou e manteve o mistério.





"Não vou definir para não dar ao adversário a oportunidade de saber. As variações vocês sabem e não vou falar. Faço escolhas, agrado a uns e outros não. É da escolha e da função do técnico, mas os atletas do meio para frente se escolheram também. Em cada clube eles estão com protagonismo e qualidade excepcionais", afirmou Tite.

No treino da última terça-feira (22), Tite escalou Vini Jr. entre os titulares e deslocou Lucas Paquetá para o meio-campo ao lado de Casemiro, segundo informações do portal "ge". O treinador tem realizado treinos fechados e dado pouca pista sobre a escalação da seleção brasileira. Questionado sobre o nervosismo da estreia, ele admitiu que é menor do que em 2018.

"Ele é menor. O aprendizado pode ser teórico, mas é fundamental prático. Os jogos têm um componente emocional muito forte, a estreia ainda mais. Pela expectativa que gera, é humano. Talvez isto interfira nas expectativas do que acontece no jogo. Temos o maior torneio do mundo, os maiores atletas do mundo, talvez a maior visibilidade de um esporte do mundo. Mas temos de ser o que somos na nossa essência", ressaltou.

Em 2018, o Brasil enfrentou a Sérvia na fase de grupos da Copa da Rússia e venceu por 2 a 0, com gols de Thiago Silva e Paulinho, este último que não fez parte do ciclo para o Catar. A seleção brasileira está no Grupo G e também enfrentará a Suíça, dia 28, às 13h, e Camarões, dia 2 de dezembro, às 16h.