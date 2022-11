Partida entre Dinamarca e Tunísia foi a primeira sem gols na Copa do Mundo de 2022 - AFP

Publicado 23/11/2022 12:41 | Atualizado 23/11/2022 12:42

Com três empates sem gols em apenas 10 jogos até o momento, a Copa do Mundo do Catar é a edição com mais 0 a 0 na primeira rodada nos últimos 40 anos, igualando a edição de 1982, na Espanha. E um dos motivos para isso é a baixa quantidade de finalizações certas de muitas seleções.

Em Dinamarca 0 a 0 Tunísia, apenas cinco chutes foram no gol, sendo quatro dos dinamarqueses e apenas um da Tunísia. Mesmos número e placar de México e Polônia. O único no alvo dos poloneses foi o pênalti perdido por Lewandowski, que parou em Ochoa.

Já no 0 a 0 de Marrocos e Croácia, o número de finalizações certas foi ainda menor: apenas quatro, sendo duas para cada finalização. Esse baixo número não se resume apenas aos empates sem gols.

Na partida de abertura, o Equador venceu o Catar por 2 a 0, num jogo com apenas três finalizações no alvo, todas dos equatorianos. Os donos da casa são os únicos que jogaram e zeraram essa estatística.

Estados Unidos e Austrália, por exemplo, têm um gol cada, assim como uma finalização certa. Irã marcou duas vezes em três chutes no alvo, assim como Holanda e Japão. E a Arábia Saudita tem dois em dois.



Já a Alemanha é a seleção que mais acerou o gol: oito. Entretanto, só marcou uma vez, na derrota por 2 a 1 para o Japão. Inglaterra e França, por outro lado, têm sete cada uma e golearam.

Os ingleses venceram por 6 a 2 o Irã, enquanto os franceses fizeram 4 a 1 na Austrália. E a Argentina, com seis finalizações certas, só balançou a rede uma vez, com Messi cobrando pênalti.





Veja quantas finalizações certas cada seleção deu na primeira rodada:



Catar - 0 (de 5 finalizações) - 0 gol

Equador - 3 (6) - 2 gols

Inglaterra - 7 (13) - 6 gols

Irã - 3 (8) - 2 gols

Senegal - 4 (15) - 0 gol

Holanda - 3 (10) - 2 gols

EUA - 1 (6) - 1 gol

Gales - 3 (7) - 1 gol

Argentina - 6 (14) - 1 gol

Arábia Saudita - 2 (3) - 2 gols

Dinamarca - 4 (11) - 0 gol

Tunísia - 1 (7) - 0 gol

México - 4(13) - 0 gol

Polônia - 1 (8) - 0 gol

França - 7 (22) - 4 gols

Austrália - 1 (4) - 1 gol

Marrocos - 2 (7) - 0 gol

Croácia - 2 (7) - 0 gol

Alemanha - 8 (25) - 1 gol

Japão - 3 (11) - 2 gols