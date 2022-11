Treino da Argentina após derrota para Arábia Saudita tem caras fechadas - JUAN MABROMATA / AFP

Treino da Argentina após derrota para Arábia Saudita tem caras fechadasJUAN MABROMATA / AFP

Publicado 23/11/2022 17:40

Catar - A Argentina tenta seguir sua vida após estrear na Copa do Mundo com derrota para a Arábia Saudita, na última terça-feira. Para o duelo contra o México, no próximo sábado, às 16h, a equipe pode ter até quatro mudanças.

Segundo a imprensa argentina, Cuti Romero, Molina, Tagliafico e Papu Gómez podem deixar o time titular. Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña e Enzo Fernández devem ser os escolhidos para começar o duelo decisivo.



Sendo assim, a escalação da Argentina para enfrentar o México deve ter Dibu Martínez; Montiel, Lisandro Martínez, Otamendi e Acuña; Paredes, De Paul e Enzo Fernández (Mac Allister); Di María, Messi e Lautaro Martínez.

Nesta quarta, os argentinos voltaram a trabalhar após o fracasso na estreia da última terça. Participaram da atividade comandada por Lionel Scaloni apenas os atletas que não foram titulares na derrota para os sauditas. Durante o trabalho, houve muitas caras fechadas e o treinador ficou pensativo enquanto observava o desempenho de seus atletas.