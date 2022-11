Gavi (E) marcou um dos gols na goleada da Espanha por 7 a 0 sobre a Costa Rica - Glyn KIRK / AFP

Publicado 23/11/2022 16:00 | Atualizado 23/11/2022 16:15

O jovem meio-campista Gavi, de apenas 18 anos, se tornou nesta quarta-feira (23) o jogador mais novo a marcar um gol em partidas de Copa do Mundo desde Pelé. A "Fúria" goleou a Costa Rica pelo placar de 7 a 0 em partida impecável pelo Grupo E.

Com 18 anos e 110 dias, a joia do Barcelona entrou em uma prateleira especial na história da competição, ficando atrás apenas do Rei e do mexicano Manuel Rosas, que disputou a Copa do Mundo de 1930, como jogador mais novo a anotar um tento em Copas.





No triunfo sobre a Costa Rica, Gavi marcou aos 29 da segunda etapa em linda finalização de primeira, da entrada da área, e também se tornou o jogador mais jovem a marcar em uma edição do Mundial pela Espanha.

Anteriormente, Gavi já havia alcançado o posto de jogador mais jovem a entrar em campo pela seleção profissional de seu país. Sua estreia foi com 17 anos e 62 dias, superando seu companheiro de clube, Ansu Fati, que tinha se tornado o mais jovem a estrear, com 17 anos e 308 dias, em um jogo válido pela Nations League. Em Copas, quebrou a marca de Cesc Fábregas, que acabara de completar 19 anos no Mundial de 2006, na Alemanha.

A Espanha tem a terceira menor média de idade da Copa do Mundo do Catar, com 25,35 anos, atrás apenas de Estados Unidos, com 25,15 anos, e Gana, com 24,75.