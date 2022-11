O massacre em imagens: veja fotos da goleada de 7 a 0 da Espanha sobre a Costa Rica

Catar - A Espanha começou a Copa do Mundo dando show. Na tarde desta quarta-feira, a equipe comandada por Luis Enrique teve a melhor atuação de uma seleção no Mundial até aqui e atropelou a Costa Rica com uma goleada por 7 a 0. Dani Olmo, Asensio, Ferrán Torres, duas vezes, Gavi, Soler e Morata marcaram os gols. Confira as imagens da goleada na galeria!

