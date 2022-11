Croácia e Marrocos - AFP

Croácia e Marrocos AFP

Publicado 23/11/2022 15:02

Catar - Principal jogador da Croácia, o meia Luka Modric admitiu que a estreia da equipe vice-campeã mundial na Copa do Mundo de 2022 não foi da maneira que os torcedores esperavam. O jogador do Real Madrid elogiou a atuação do Marrocos, mas projetou uma evolução para o próximo jogo da equipe contra o Canadá.

"Marrocos é uma equipe difícil de enfrentar. Estou confiante de que vamos melhorar com o passar dos jogos. O primeiro tempo foi complicado. Nos últimos dez ou quinze minutos da primeira etapa, passamos a jogar melhor e a criar ocasiões", afirmou o jogador, de 37 anos.



As equipes voltam a jogar no próximo domingo pelo grupo F. O Marrocos irá encarar mais uma seleção que foi bem na última Copa, a Bélgica, que terminou a competição de 2018 na terceira posição. Já a Croácia encara o Canadá. A primeira partida acontecerá às 10 horas (no horário de Brasília). Já a segunda vai ser realizada às 13 horas (no horário de Brasília).