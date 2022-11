Espanha vence a Costa Rica e larga bem na Copa do Mundo - AFP

Publicado 23/11/2022 14:58

Catar - A Espanha chegou "com o pé na porta" na Copa do Mundo do Catar. Na tarde desta quarta-feira, a equipe de Luis Enrique não tomou conhecimento da Costa Rica em sua estreia, no estádio Al Thumama, e venceu por 7 a 0, com a melhor atuação do Mundial até aqui. Dani Olmo, Asensio, Ferrán Torres, duas vezes, Gavi, Soler e Morata fizeram os gols.

Com a vitória, a Espanha assume a primeira posição do Grupo E por conta do saldo de gols. Na próximo domingo, às 16h, La Roja enfrenta a Alemanha, que chega precisando pontuar após a derrota na estreia. Mais cedo, às 7h, a Costa Rica encara o Japão.

A partida já começou com um verdadeiro massacre espanhol. Com impressionantes 78% de posse de bola durante a primeira etapa, a equipe de Luis Enrique não deixou a Costa Rica respirar e logo abriu o placar. Aos dez minutos, em seu melhor estilo, a Espanha fez uma linda troca de passes e a bola chegou na área para Dani Olmo, que dominou e deu um lindo toque por cima de Keylor Navas para inaugurar o marcador com um belo gol.



Completamente acuada, a Costa Rica mal conseguia cruzar o meio-campo e não sabia como se defender. Aos 20 minutos, Jordi Alba fez um lindo cruzamento para Asensio, que mandou de primeira para o fundo das redes. Pouco depois, o árbitro assinalou pênalti em Jordi Alba. Na cobrança, Ferrán Torres deslocou Naves e fez os espanhóis irem para o intervalo em ampla vantagem.

Na volta dos vestiários, o cenário do jogo continuou o mesmo e a Espanha seguiu com o controle. A Costa Rica tentava se defender como podia, mas não foi suficiente. Aos oito minutos, Ferrán Torres foi lançado em profundidade e acabou perdendo a bola, mas pressionou, roubou de volta e bateu para marcar o segundo dele no jogo.

Mesmo com os três pontos garantidos, a Espanha não se deu por satisfeita e quis mais. Após boa jogada pelo lado esquerdo, Morara cruzou para Gavi, que pegou de primeira e fez um lindo gol. Já no fim, Soler aproveitou o rebote de Navas para fazer o sexto e Morata, após linda troca de passes, marcou o sétimo para dar números finais ao massacre espanhol.