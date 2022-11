Alisson, Weverton e Ederson - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 23/11/2022 14:00

Catar - Considerada uma das favoritas ao título da Copa de 2022, a seleção brasileira tem um ataque que chama a atenção, porém, pode ficar tranquila em relação as opções que tem para tomar conta da gol. Convocados por Tite, Alisson, Ederson e Weverton mostram tranquilidade e regularidade invejável, que os consolida como opções confiáveis para a Seleção.





Alisson e Ederson são nomes consolidados no futebol europeu. Os dois contam com a confiança e a titularidade de dois dos melhores técnicos do mundo: Jürgen Klopp, do Liverpool, e Pep Guardiola, do City. Os dois já haviam sido convocados por Tite para a Copa de 2018.

Alisson, de 30 anos, deverá ser titular novamente. No Liverpool desde 2018, o goleiro se firmou como um dos melhores da posição e segue prestigiado tanto no clube, quanto na Seleção. Já Ederson, de 29 anos, é um reserva de luxo para a seleção brasileira. Titular do City desde 2017, o jogador já recebeu muitos elogios de Guardiola.



Por fim, Weverton, de 34 anos, que irá disputar seu primeiro Mundial. O goleiro do Palmeiras é considerado o melhor do futebol brasileiro há algumas temporadas e conta com a total confiança de Abel Ferreira. Campeão olímpico em 2016, o veterano está tendo a oportunidade de fazer parte da delegação brasileira no Catar.