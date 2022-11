Ronald Araujo durante treino em Doha - PABLO PORCIUNCULA / AFP

Publicado 23/11/2022 13:36

O Barcelona está extremamente incomodado com a seleção do Uruguai por conta do zagueiro Ronald Araújo.



O jogador foi convocado para a Copa do Mundo do Catar, mesmo sem ter recebido alta da lesão no adutor da coxa direita, ocorrida em 24 de novembro, no confronto contra o Irã.

Por conta da contusão, o jogador passou por uma cirurgia e está progredindo bem, mas o Barcelona teme que a seleção do Uruguai esteja forçando o seu retorno.

"Em princípio, Ronald vem trabalhando melhor a cada dia, ele vem evoluindo. O corpo é o que vai nos dizer quando ele estiver em forma. Ele vem evoluindo e estamos muito felizes com a forma como ele está se saindo", afirmou Diego Alonso, técnico uruguaio.

A declaração ligou um alerta no Barcelona. De acordo com o jornal Marca, o técnico Xavi deu sua aprovação para que o zagueiro fosse à Copa do Mundo porque entendeu que, emocionalmente, seria positivo para sua recuperação, mas em nenhum caso o clube, ​​que lamenta que seus fisioterapeutas não possam fazer a reabilitação estipulada no Catar, considera que ele possa entrar em campos, pelo menos nos primeiros três jogos do Uruguai.

Para piorar, o Uruguai se recusou a assinar o documento enviado pelo Barcelona certificando que o jogador iria à Copa do Mundo apenas para formar um grupo e que não participaria das primeiras partidas do torneio. Diante disso, o time espanhol considera fazer uma reclamação formal à FIFA se a seleção colocar o jogador em campo.

O Uruguai enfrenta a Coreia do Sul nesta quinta-feira, às 10 horas, em sua estreia na Copa do Mundo.