Harry Kane sofreu uma pancada no tornozelo na partida de estreia contra o Irã - Paul ELLIS / AFP

Publicado 23/11/2022 12:56 | Atualizado 23/11/2022 12:57

Catar - A Inglaterra terá um problema para resolver nos próximos dias. O atacante Harry Kane, artilheiro da Copa do Mundo de 2018 na Rússia, sofreu uma pancada no tornozelo direito na partida de estreia contra o Irã, na última segunda-feira (21), e terá que realizar exames para verificar a gravidade da lesão.

O camisa 9 inglês ainda sente dores e ficou de fora do treino da última terça-feira (22). O atacante realizará exames em um hospital de Doha, nesta quarta (23), para saber se terá condições de jogar os próximos jogos da Copa do Mundo. Kane é o quarto problema médico do técnico Gareth Southgate no Catar.

A presença de Kane na partida contra os Estados Unidos, na próxima sexta-feira (25), depende do resultado do exame. Além dele, o meia James Maddison, com dores no joelho, e o zagueiro Harry Maguire, que passou mal na última segunda, seguem se recuperando e também são dúvidas.

Caso Kane não tenha condição de jogar, a tendência é que o atacante Callum Wilson seja o substituto. Com a vitória sobre o Irã por 6 a 2, a Inglaterra assumiu a liderança do Grupo B. A seleção inglesa pode garantir a vaga nas oitavas na próxima sexta, contra os Estados Unidos, às 16h, no Al Bayt.