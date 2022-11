Everaldo Marques - Divulgação

Publicado 23/11/2022 14:37

A primeira rodada da Copa do Mundo nem terminou, mas já trouxe duas zebras: vitória do Japão sobre a Alemanha por 2 a 1 e da Arábia Saudita em cima da Argentina, também por 2 a 1. Além do placar, outra semelhança nas duas partidas foi o narrador do "SporTV": Everaldo Marques. Acusado de "atrair" as zebras, o locutor tranquilizou os torcedores brasileiros.



Nas redes sociais, os internautas começaram a temer a possibilidade de Everaldo narrar algum jogo do Brasil e acabar "zikando" a Seleção Brasileira, mas ele disse que isso não vai acontecer.

Aos que estão preocupados com a minha performance “chama-zebra@, fiquem tranquilos: não narrarei NENHUM jogo do Brasil. Pela atenção, obrigado — Еveraldo Marques (@everaldomarques) November 23, 2022 "Aos que estão preocupados com a minha performance 'chama-zebra', fiquem tranquilos: não narrarei nenhum jogo do Brasil. Pela atenção, obrigado", escreveu em seu perfil no Twitter.

Na web, a fama de Everaldo Marques rapidamente repercutiu.