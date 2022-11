Arrascaeta pregou respeito à seleção da Coreia do Sul - ADRIAN DENNIS / AFP

Publicado 23/11/2022 15:44

Catar - Destaque do Flamengo, o meia De Arrascaeta se prepara para a estreia da seleção uruguaia na Copa do Mundo, nesta quinta-feira (24), contra a Coréia do Sul. Em entrevista ao canal oficial da Fifa, o jogador comentou sobre sua expectativa para a primeira partida do Uruguai no Mundial do Catar, e pregou respeito aos asiáticos.

"Sabemos que será um adversário muito duro, dinâmico, físico. Estamos assistindo a vídeos para tentar anular os pontos fortes que eles têm e explorar seus pontos fracos. É um adversário a respeitar muito", destacou.

Arrascaeta falou também sobre as expectativas para sua seleção, que traz um misto de jogadores novos e experientes neste Mundial.

"Tem que viver cada jogo como uma final, é um legado que o Uruguai tem. Sabemos da qualidade que temos, do grupo que temos, mas temos que encarar cada jogo sozinho e isso vai nos ajudar a alcançar o que buscamos", disse Arrascaeta, antes de completar:

"Há uma mistura muito bonita de juventude com experiência. Temos jogadores em crescimento, em um grande momento, com uma condição física tremenda e uma presença fantástica nos seus clubes. Somam-se a isto, jogadores que já têm essa hierarquia e experiência comprovada, que estão sempre a apoiar e a dar o seu melhor", finalizou o meia.

Com De Arrascaeta relacionado, o Uruguai enfrentará a Coreia do Sul, nesta quinta-feira (24), às 10h (horário de Brasília), no Education City Stadium, pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo.