Neymar e Kudus discutiram em amistoso entre Brasil e Gana, em setembro - AFP

Neymar e Kudus discutiram em amistoso entre Brasil e Gana, em setembroAFP

Publicado 23/11/2022 16:09

Depois de se estranharem no último encontro entre Gana e Brasil, o jovem Mohammed Kudus não esqueceu Neymar. Muito pelo contrário: a promessa do Ajax já tratou de provocar o atacante brasileiro em entrevista concedida nesta terça-feira (23).

O meia-atacante foi questionado sobre o brasileiro e, bem confiante, afirmou que Neymar não é melhor do que ele e sim apenas mais famoso.

"Hoje não é melhor do que eu. Ele é apenas um jogador mais famoso, só isso", disparou.

Kudus também falou sobre o momento da discussão com Neymar no amistoso entre as seleções, vencido pelo Brasil por 3 a 0 em setembro. O ganês afirmou que o clima quente entre os dois foi normal pelo espírito competitivo.

"Ele estava defendendo seu país e eu estava defendendo o meu. Eu não estava prestes a deixá-lo me empurrar. O que o torna melhor, por enquanto, é que ele conquistou muito. Podemos nos encontrar novamente. Eu e Neymar, parte dois. Tenho certeza que ele iria gostar", encerrou.