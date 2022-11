Luana Atik - Reprodução / Instagram

Publicado 24/11/2022 07:45

Rio - Um dia antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2022, a influenciadora Luana Atik utilizou suas redes sociais para contar que o relacionamento com o atacante Rodrygo, que faz parte do grupo convocado por Tite, se encerrou.

"Sim, estou solteira. E acho que já passou da hora de falar sobre isso. Já venho conversar com vocês", afirmou ela, após questionamento nas redes sociais. Apesar do término, ela se mostrou empolgada com a estreia do Brasil na competição, tendo postado imagens vestindo as cores do Brasil.

O atacante do Real Madrid e a influenciadora estavam juntos desde 2019. Rodrygo foi peça importante no último título da Liga dos Campeões do clube espanhol, tendo feito gols decisivos na competição.