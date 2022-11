Embolo fez gol único da partida - AFP

Embolo fez gol único da partidaAFP

Publicado 24/11/2022 08:56 | Atualizado 24/11/2022 09:18

Catar - Em jogo que abriu o grupo do Brasil na Copa do Mundo, a Suíça levou a melhor e venceu Camarões por 1 a 0 nesta quinta-feira. O gol único da partida foi marcado por Embolo, nascido no país africano e naturalizado europeu, que fez questão de não comemorar após balançar as redes. A partida foi bastante equilibrada e com poucas oportunidades para ambas as seleções.

Com três pontos no grupo G, a Suíça voltará aos gramados na próxima segunda-feira para enfrentar o Brasil. A partida será realizada às 13 horas (no horário de Brasília). No mesmo dia, Camarões vai tentar se reabilitar diante de Sérvia. A partida será disputada às 7 horas (no horário de Brasília).



fotogaleria

Considerada favorita para a partida, a Suíça tentou ter o controle da partida e de fato manteve a posse de bola elevada no primeiro tempo. Porém, a equipe europeia não conseguiu assustar Camarões. As chances mais perigosas aconteceram em lances de bola parada, mas ainda assim sem provocar grandes problemas para os africanos.

Com uma proposta de velocidade nos contra-ataques, a seleção camaronesa criou boas oportunidades no começo da partida, porém, acabou diminuindo o ritmo no restante do primeiro tempo. Ainda assim, perdeu a oportunidade de ir para o intervalo com uma vantagem. A primeira chance aconteceu aos 9 minutos, com Toko Ekambi, que entrou na área suíça e finalizou para fora. Depois aos, Choupo-Moting aproveitou bobeira da zaga europeia e saiu na cara do gol, mas pressionado por Elvedi, finalizou em cima de Sommer.

O segundo tempo começou bem diferente. Com apenas dois minutos, a Suíça abriu o placar. Freuler achou Shaqiri, que cruzou na medida para Embolo finalizar, sem chances de defesa para Onana. Nascido em Camarões, o atacante naturalizado suíço não comemorou.

O gol fez a seleção de Camarões se abrir um pouco mais. Porém, a equipe africana não conseguiu criar grandes chances para empatar o jogo. A Suíça teve mais espaço e criou oportunidades de ampliar, porém, faltou capricho no último passe e nas finalizações. No fim, os três pontos vieram e a seleção europeia começou sua caminhada na Copa com vitória.