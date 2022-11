Suíça venceu Camarões por 1 a 0 na estreia na Copa do Mundo de 2022 - Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 24/11/2022 11:38 | Atualizado 24/11/2022 11:41

Catar - Os suíços empolgaram após estrearem com vitória na Copa do Mundo de 2022. A Suíça venceu Camarões por 1 a 0, nesta quinta-feira (24), em Al-Wakrah, com gol de Embolo. O resultado aumentou a confiança da equipe, que quer repetir o feito do Mundial da Rússia em 2018 e chegar às oitavas de final.

"Foi um jogo difícil. Eu acho que fizemos bons 20 minutos. Tivemos problemas no primeiro tempo, mas melhoramos no segundo. Podíamos ter feito o segundo gol. Foi importante vencer o primeiro jogo", disse o volante Remo Freuler, que atua pelo Nottingham Forest, da Inglaterra.

Em 2022, a Suíça reencontrará Brasil e Sérvia na fase de grupos da Copa do Mundo. Na edição de 2018, os suíços avançaram para as oitavas de final em segundo lugar, atrás do Brasil. Na ocasião, eles conseguiram arrancar um empate com a seleção brasileira, e prometem complicar a vida dos brasileiros outra vez.

"O Brasil é um dos favoritos. Eles têm muitos bons jogadores em todas as posições, mas nós como time já vencemos a Espanha, Portugal e França. Não temos tempo para pensar em alguém individualmente, jogamos como um time, vamos precisar jogar melhor do que hoje", afirmou.





O volante Freuler não foi o único que mandou recado para a seleção brasileira. O lateral-esquerdo Ricardo Rodríguez reforçou o discurso do companheiro e ressaltou a força do coletivo da Suíça, que mostrou em 2018 que é capaz de neutralizar o Brasil.

"O Brasil com certeza é favorito, mas somos fortes. Já provamos que podemos jogar contra equipes grandes. Vai ser difícil, mas creio que será uma partida boa para se ver", ressaltou.

A Suíça venceu Portugal e Espanha na Liga das Nações, em junho, mas perdeu para ambos na mesma competição posteriormente. Em 2021, venceu a França nas oitavas de final da Eurocopa, nos pênaltis, após empate por 3 a 3 no tempo normal, mas caiu para a seleção espanhola na fase seguinte.

Com a vitória sobre Camarões, a Suíça aumenta a pressão sobre Brasil e Sérvia, que se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 16h, em Lusail. Na próxima rodada, os suíços encaram a seleção brasileira, no dia 28, às 13h, no estádio 974, em Doha.