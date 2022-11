Houve confusão entre mexicanos e argentinos em rua de Doha, no Catar, sede da Copa do Mundo - Reprodução de vídeo

Publicado 24/11/2022 10:05

Adversários no próximo sábado, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, torcedores da Argentina e do México brigaram na noite de Doha, no Catar, na quarta-feira (23).

Após a confusão, o perfil de jornalismo Omar Niño postou um vídeo nas redes sociais em que é possível ver alguns feridos recebendo atendimento médico. A confusão começou após "vários insultos" e houve "uma batalha campal entre um grupo de mexicanos e outro de argentinos".

VARIOS HERIDOS POR RIÑA ENTRE AFICIONADOS MEXICANOS Y DE ARGENTINA‼️



Tras varios insultos y desatarse una batalla campal entre un grupo de mexicanos y argentinos, resultaron varias personas heridas.



En el lugar no hay autoridades, ambulancias, ni apoyo. pic.twitter.com/RymmE95rgg — Omar Niño Noticias (@OmarNNoticias) November 23, 2022

Ainda segundo o relato, não havia autoridades no lugar, nem apoio aos torcedores após o ocorrido.



Argentina e México se enfrentam em busca da primeira vitória na Copa do Mundo do Catar. Os argentinos perderam para a Arábia Saudita por 2 a 1, enquanto os mexicanos não passaram do 0 a 0 com a Polônia.